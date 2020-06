Cile: coronavirus, nuovo record con 92 decessi in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santiago del Cile, 5 giu - Con 92 decessi nelle ultime 24 il Cile ha registrato un record dall'inizio della pandemia di coronavirus, un numero che ha portato le vittime totali a 1448, secondo quanto ha reso noto oggi il ministro della Salute nel corso della conferenza stampa quotidiana. Sono invece 4207 i nuovi casi rilevati rispetto al bollettino precedente e 122.499 le persone infettate in totale. Epicentro della pandemia continua ad essere la Regione Metropolitana della capitale Santiago, con 3176 dei nuovi casi, seguita a distanza da Valparaiso, con 249 nuovi casi, e Tarapacà con 155. Per quanto riguarda la situazione del sistema sanitario, le autorità dichiarano 1521 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dei quali 1291 con assistenza respiratoria meccanica e 327 in condizioni critiche. Il numero di ventilatori disponibili è invece di 327. (segue) (Bua)