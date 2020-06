Usa: proteste contro la polizia, per Trump il sindaco di Washington è "incompetente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato molto duramente il sindaco di Washington, Muriel Bowser, del Partito democratico, definendola una "incompetente". Bowser aveva chiesto formalmente a Trump di ritirare dal Distretto di Columbia tutte le forze militari federali inviate nel quadro delle proteste per l'uccisione del cittadino afroamericano George Floyd lo scorso 25 maggio a Minneapolis da parte di un agente di polizia. "L'incompetente sindaco di Washington... il cui budget è totalmente fuori controllo... ora sta combattendo con la Guardia Nazionale, che l'ha salvata da un grande imbarazzo", ha scritto Trump in una serie di tweet in giornata. "Se non tratterà bene questi uomini e donne, allora porteremo un diverso gruppo di uomini e donne!", ha continuato il presidente, senza specificare a chi si riferisse. Bowser aveva indirizzato al capo della Casa Bianca una lettera dopo che per la sesta notte consecutiva le manifestazioni a Washington si sono chiuse senza arresti. Questa settimana l'amministrazione Trump ha fatto ricorso alla polizia militare e alle forze federali per proteggere la Casa Bianca, attirando tuttavia forti critiche da parte di attivisti e funzionari locali. "Il dispiegamento di personale federale delle forze dell'ordine sta infiammando i manifestanti e quanti, in gran parte, stanno protestando in maniera pacifica per riforme che cambino profondamente il sistema razzista e marcio che uccide gli afroamericani", ha scritto nella lettera il sindaco di Washington. Bowser ha criticato anche la presenza a Washington di militari federali senza numeri identificativi, che operano "al di fuori di una chiara e stabilita catena di comando". "La molteplicità di forze sul terreno può portare a una pericolosa confusione, così come quando gli elicotteri sono stati utilizzati per terrorizzare i manifestanti pacifici. La mia idea è che le forze dell'ordine debbano proteggere i diritti dei cittadini americani, non restringerli", ha concluso il sindaco. (Nys)