Coronavirus: Brasile, Trump afferma che il paese non è stato in grado affrontare la pandemia (2)

- Un sondaggio pubblicato oggi dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie indica che il Brasile è il paese dove si è registrato il maggior numero di contagi da coronavirus negli ultimi quindici giorni, 304.800, superando anche gli Stati Uniti, paese dove si registra attualmente il maggior numero di casi e di decessi causati dalla Covid-19. Nel paese sudamericano dall'inizio della crisi, si sono verificati circa 614.000 casi e oltre 34.000 morti. La metà di tutti i nuovi casi si è verificata in sole due settimane. Nello stesso periodo, gli Stati Uniti hanno registrato 295 mila nuovi casi e la Russia 123 mila. In tutto il mondo, negli ultimi 14 giorni sono stati registrati 1,5 milioni di nuovi contagi. Questi significa che il 20 per cento di tutti i nuovi casi nel mondo si è registrato in Brasile. Il paese, tuttavia, conta solo il 2,7 per cento della popolazione mondiale. I nuovi dati consolidano il Brasile come nuovo epicentro della pandemia di coronavirus nel mondo. (Brp)