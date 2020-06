Argentina: presidente Fernandez, responsabili spionaggio illegale si facciano carico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha dichiarato oggi che il suo governo si è messo "a disposizione" della giustizia nell'investigazione sul presunto spionaggio illegale a politici, sindacalisti e giornalisti messo in atto dai servizi di intelligence dello Stato (Afi) durante il mandato del suo predecessore, Mauricio Macri (2015-2019). "Siamo a disposizione del giudice affinché si sappia quello che è successo e i responsabili si facciano carico", ha detto Fernandez oggi in una conferenza stampa. Il presidente ha quindi fatto riferimento all'impegno assunto a che non si ripetano questo tipo di episodi attraverso una riforma dei servizi di intelligence. "E' nostra responsabilità che mai più lo Stato faccia spionaggio nei confronti dei cittadini basandosi su questioni personali o politiche", ha dichiarato il presidente, che ha quindi promesso di "chiudere per sempre questi sotterranei della democrazia". (segue) (Bua)