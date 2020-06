Argentina: presidente Fernandez, responsabili spionaggio illegale si facciano carico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel discorso di insediamento tenuto il 10 dicembre, l'attuale capo di Stato Fernandez aveva annunciato una profonda riforma dei servizi. Tra i punti indicati aveva anticipato la volontà di eliminare la facoltà del governo di assegnare all'Afi "fondi riservati" attraverso la deroga del decreto 656/16 del governo Macri, che secondo Fernandez ha rappresentato un "deplorevole declino istituzionale". "Queste risorse non solo non saranno più segrete ma saranno assegnate al finanziamento del programma federale contro la fame", aveva detto. "Vogliamo promuovere una ristrutturazione di tutto il sistema di intelligence e di informazione strategica dello Stato", ha detto Fernandez sottolineando la necessità di "introdurre trasparenza" e di "far venire alla luce" quelli che ha definito come "i sotterranei della democrazia". (segue) (Bua)