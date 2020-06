Business news: Russia, risorse petrolifere sufficienti per 35 anni di produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve presenti nei giacimenti petroliferi sviluppati in Russia saranno sufficienti per 35 anni di produzione, il gas naturale per oltre 50 anni. È quanto reso noto in un rapporto della Corte dei conti russa. Le risorse di petrolio più difficile da estrarre rappresentano il 65 per cento delle riserve complessive: se questa quota venisse esclusa dal conteggio, la produzione petrolifera si ridurrebbe a circa vent’anni. La Corte dei conti ha osservato che l'aumento delle riserve di gas è inferiore alla produzione, mentre l'aumento delle riserve di petrolio supera solo leggermente la sua produzione. Allo stesso tempo, il potenziale per scoprire grandi giacimenti nelle province sviluppate di minerali e petrolio e gas si è praticamente esaurito. Lo sviluppo ulteriore delle risorse è ostacolato da rischi di investimento e dalle difficoltà nelle attività di estrazione nelle regioni più remote del paese. (Rum)