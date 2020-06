Business news: Commissione Ue, sì a prestito di 500 milioni di euro a Kiev per quarto programma Amf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato l'erogazione di un prestito di 500 milioni di euro all'Ucraina nell'ambito del suo quarto programma di assistenza macrofinanziaria (Amf). Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che, con questo esborso, l'Ue ha ora fornito all'Ucraina 3,8 miliardi di euro di prestiti Amf dal 2014 e che questo è il maggior importo di Amf erogato dall'Ue a qualsiasi singolo paese partner. "L'Ucraina rimane in cima all'agenda europea. Continuiamo il sostegno politico, finanziario e tecnico, soprattutto durante questo periodo di crisi, per sostenere il programma di riforme dell'Ucraina per la costruzione di un'economia più resiliente", ha dichiarato il vice presidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Nell'ambito del quarto programma di assistenza macrofinanziaria dell'Ue, l'Ucraina ha completato i necessari parametri di riferimento per le riforme e stiamo preparando un esborso di 500 milioni di euro. Per aiutare i nostri vicini a far fronte alle ricadute della pandemia, forniremo all'Ucraina ulteriore assistenza Amf di emergenza per 1,2 miliardi di euro", ha aggiunto. "Quest'ultimo prestito da 500 milioni di euro è un'ulteriore prova della nostra determinazione a sostenere attivamente l'Ucraina e la sua popolazione in questi tempi difficili. Forniremo ulteriore sostegno di emergenza all'Ucraina nell'ambito di un pacchetto più ampio di sostegno alla crisi pandemica che copre 10 paesi nel nostro vicinato", ha continuato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. (Beb)