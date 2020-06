Business news: Rosneft, rispetteremo obblighi su forniture petrolio nonostante accordo Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera russa Rosneft sarà in grado di adempiere a tutti gli obblighi previsti dai contratti per la fornitura di greggio. È quanto reso noto dalla stesa società sul proprio sito web. In precedenza, alcuni media internazionali avevano suggerito che Rosneft non avesse abbastanza riserve di petrolio per gli acquirenti stranieri a causa dell'accordo Opec+ sul taglio della produzione. Nel comunicato si evidenzia che "l'amministratore delegato di Rosneft, Igor Sechin, afferma che tali informazioni non corrispondono a verità. Nonostante la riduzione della produzione ai sensi dell'accordo Opec+, Rosneft rispetterà senza dubbio tutti i propri obblighi ai sensi dei contratti conclusi per la fornitura di petrolio e di prodotti petroliferi alle controparti russe e internazionali". (Rum)