Business news: Romania, Stato pagherà 45 per cento dello stipendio per chi torna al lavoro dopo cassa integrazione per Covid19

- L'esecutivo romeno ha adottato la bozza del decreto d'urgenza che prevede, tra altre misure economiche per impiegati e datori di lavoro, che una parte dello stipendio verrà pagato dallo Stato per chi torna al lavoro dopo un periodo di cassa integrazione a cominciare dal primo giugno. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro romeno, Violeta Alexandru, in una dichiarazione stampa. "Lo Stato si farà carico, per tre mesi, di una parte delle spese relative agli stipendi, cioè del 45 per cento dello stipendio di base lordo, ma non oltre il 45 per cento del salario medio lordo a livello nazionale. L'obbligo del datore di lavoro è di mantenere i rispettivi posti di lavoro almeno per altri sei mesi. Saranno inoltre individuati i settori di attività che resteranno colpiti anche dopo il primo giugno e dove la cassa integrazione continuerà ad essere sostenuta dallo stato", ha annunciato il ministro Alexandru. (Rob)