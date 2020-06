Business news: Turchia, prime trivellazioni delle nave "Fatih" entro metà luglio nel mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "Fatih", prima nave turca da trivellazione in alto mare, è salpata dal porto Haydarpasa di Istanbul e entro metà luglio avvierà le prime operazioni nel mar Nero. Lo ha affermato il ministro turco dell'Energia e delle Risorse naturali Fatih Donmez, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Le torri di trivellazioni alte 103 metri sono state smontate per permettere il passaggio della Fatih sotto i ponti sul Bosforo. Entro metà luglio, la "Fatih" dovrebbe intraprendere le trivellazioni nel Mar Nero. Attualmente, la "Yavuz", altra nave da trivellazione turca, è impegnata in esplorazioni nei giacimenti di idrocarburi del Mediterraneo orientale con altre due navi da ricerca sismica, la "Oruc Reis" e la "Barbaros Hayrettin Pasa". Una terza nave da trivellazione, la "Kanuni", è arrivata a Tasucu, sulla costa mediterranea turca, il 15 marzo e dovrebbe intraprendere le operazioni nella medesima area entro l'anno. Il portavoce della presidenza turca Ibrahim Kalin ha in precedenza affermato che le operazioni di esplorazione petrolifera nelle acque libiche condotte dalla Turchia "sono state concesse in licenza dal governo legittimo di Tripoli", rilevando che il suo paese continua a sostenere il Governo di accordo nazionale (Gna) in Libia e rafforzarlo per gli interessi comuni dei due paesi. Durante la sua partecipazione a un programma su un canale televisivo locale, Kalin ha affermato che nessun progetto nel Mediterraneo orientale o occidentale può essere sostenibile e di successo senza la Turchia. Le relazioni economiche tra il governo turco e l’esecutivo di Fayez al Sarraj si basano su un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Kalin ha anche invitato i paesi che sostengono l'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar a tagliare i legami, sottolineando che la Turchia sta continuando a sostenere Sarraj, “al fine di far uscire il popolo libico da questa crisi il prima possibile e porre fine gli scontri". (Tua)