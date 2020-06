Usa: anziano spinto a terra, sospesi due agenti a Buffalo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti della polizia di Buffalo, nello Stato di New York, sono stati sospesi senza stipendio dopo che un video li ha ripresi mentre spingevano a terra un uomo anziano nel corso delle proteste per la morte dell'afroamericano George Floyd. Lo riporta il "New York Times". Il filmato, girato da una giornalista della radio locale "Wbfo" e poi rilanciato su Twitter, è diventato virale sui social, scatenando molte polemiche. Nelle immagini si vede un uomo con i capelli bianchi, ora identificato come un 75enne, che si avvicina ad un gruppo di agenti in tenuta antisommossa: un poliziotto lo spinge con un bastone e un altro con la mano e l'uomo cade all'indietro e sbatte la testa sul marciapiede, iniziando a sanguinare. Ora l'uomo è ricoverato in ospedale in condizioni "stabili ma gravi". Il sindaco della città, Byron Brown, si è detto "profondamente turbato" dal video. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha detto di aver parlato con il sindaco ed è d’accordo sul fatto che gli agenti coinvolti debbano essere sospesi in attesa di un’indagine formale. "Gli agenti di polizia devono far rispettare la legge, non abusarne". (Nys)