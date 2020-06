Porti: Mit non ricorrerà al Tar su vicenda Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alle dichiarazioni del Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa che non ricorrerà al Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio contro la pronuncia dell’Anac sulla decadenza del presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale. Non lo farà - spiega una nota del Mit - in primo luogo perché non legittimato a ricorrere in quanto non destinatario del provvedimento. Il ricorso, infatti, potrà essere eventualmente presentato dal diretto interessato, dottor Zeno D 'Agostino. In secondo luogo, perché non corrisponde a quanto dichiarato dal capo del gabinetto che, nel corso del confronto con il Prefetto, lo ha voluto semplicemente rassicurare sulla validità ed efficacia degli atti fino ad oggi adottati dalla presidenza dell’Autorità di sistema portuale. Confermata, invece, l’intenzione del ministro De Micheli di provvedere alla nomina di un commissario che garantisca la continuità dell'azione amministrativa dell'Autorità e la conclusione di tutti i procedimenti già in essere. (Com)