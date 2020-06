Sicurezza: a L’Aquila istituito nucleo speciale di Polizia municipale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliorare la percezione della sicurezza da parte degli aquilani, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni finalizzate a evitare il contagio da coronavirus. Con questo obiettivo la giunta comunale del capoluogo d'Abruzzo ha deliberato oggi l'istituzione del Nucleo di sicurezza urbana, collocato nell'ambito della polizia municipale.La struttura, che viene attivata temporaneamente in via sperimentale, sarà composta da agenti che opereranno in abiti borghesi. Questi avranno il compito di prevenire (e, ove necessario, di reprimere) comportamenti non consentiti dalla normativa statale e locale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Più in generale, il Nucleo opererà per evitare fenomeni che comportino il degrado dell'ambiente e del territorio comunale. "I controlli – hanno spiegato il sindaco Pierluigi Biondi e l'assessore alla Polizia municipale Carla Mannetti – interesseranno in particolare, ma non esclusivamente, il centro storico della città. Detti interventi saranno eseguiti in stretto raccordo con le autorità di pubblica sicurezza. Dallo scorso 11 marzo, giorno in cui è stata decretata la cosiddetta zona rossa in tutta l'Italia per contrastare il contagio da Covid-19, la polizia municipale ha effettuato oltre 11 mila controlli, su persone e attività produttive.(Gru)