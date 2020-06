Coronavirus: New York, 82 morti nelle ultime 24 ore sono il minimo da marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- New York giovedì ha riportato il numero più basso di morti Covid-19 nello Stato dall'inizio della pandemia. Lo riporta il sito "The Hill". Il governatore Andrew Cuomo ha annunciato che il dipartimento della Salute dello Stato ha annunciato oggi 42 morti, un miglioramento "sorprendente" rispetto agli 800 morti giornalieri di due mesi fa. "Io non ho fatto niente. È stata la gente che ha cambiato radicalmente il modo di comportarsi", ha dichiarato Cuomo in conferenza stampa oggi, riferendosi alle misure di allontanamento sociale e all'uso delle mascherine. L'epidemia ha mostrato segni di rallentamento a New York per settimane, sulla base del calo del ricovero e dei tassi di mortalità. Nello Stato più di 376 mila persone sono risultate positive al Covid-19 e più di 30 mila sono morte, stando ai dati dalla Johns Hopkins University. (Nys)