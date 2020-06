Nato: ambasciatore Pontecorvo, priorità per Afghanistan resta avvio colloqui intra-afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità per l’Afghanistan resta l’avvio quanto prima di colloqui intra-afgani. Lo ha dichiarato l’ambasciatore Stefano Pontecorvo in un video messaggio in occasione del suo arrivo nel paese in qualità di rappresentante civile senior della Nato in Afghanistan. “Sono appena arrivato in Afghanistan come nuovo rappresentante civile senior della Nato in un momento di importanti opportunità per la pace. Insieme dobbiamo restare concentrati sulla nostra principale priorità: l’inizio quanto prima dei colloqui intra afgani”, ha dichiarato il diplomatico, precisando che ciò impone una riduzione delle violenze per consentire agli afgani di decidere il proprio futuro in un processo di pace inclusivo. “L'Afghanistan ha molti risultati di cui essere orgoglioso. La comunità internazionale ha aiutato il paese su questo percorso (Nato, Onu, Ue e altri partner), per divenire un posto differente rispetto a quello che era 20 anni fa. Questi risultati vanno preservati, incluso lo stato di diritto, libertà individuali e diritti umani, in particolare per le donne e le minoranze”, ha dichiarato l’ambasciatore nel suo video messaggio. “La Nato e i suoi partner sono impegnati a sostenere l’Afghanistan, le forze di sicurezza afgane e le richieste della popolazione per un paese più sicuro e pacifico”, ha aggiunto il diplomatico, secondo cui restano molte sfide considerato che l’Alleanza atlantica e il paese devono confrontarsi con un ambiente particolarmente complesso a cui si è aggiunta la pandemia di coronavirus. “Un Afghanistan stabile e libero dal terrorismo è quello che la popolazione afgana merita e che il mondo attende”, ha concluso il diplomatico. (segue) (Res)