Egitto: governo annuncia successo trattamento casi coronavirus con il plasma dei guariti

- Il ministro della Sanità egiziano Hala Zayed ha annunciato oggi il successo del trattamento dei casi di coronavirus con plasma prelevato dai pazienti guariti. Lo riferisce un comunicato del ministero della Sanità egiziano."Il plasma è stato fornito in due degli ospedali universitari in quanto ha mostrato risultati promettenti preliminari", ha dichiarato Zayed. Il ministro ha invitato i casi recuperati a dirigersi verso i centri per la donazione del sangue più vicini, dopo 14 giorni dal loro recupero per donare il loro plasma. "Esistono cinque centri per il trasferimento di sangue a livello nazionale per prelevare il plasma dai casi recuperati, oltre a numerosi centri ad Alessandria, Minya, Luxor e Tanta", ha affermato Zayed.(Cae)