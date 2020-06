Usa: Twitter censura video pro-Trump per violazione del copyright

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha censurato un video pubblicato dalla squadra elettorale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una mossa che potrebbe intensificare le tensioni tra la piattaforma social e la Casa Bianca, i cui tweet sono stati recentemente soggetti a etichette di avvertimento dell'azienda. Lo riporta il sito "Recode". Questa volta, tuttavia, la rimozione è avvenuta per un motivo più tradizionale. Il video allegato al tweet era un tributo di quattro minuti a George Floyd, l'afroamericano che è morto a Minneapolis dopo che un agente di polizia ha premuto il ginocchio sul suo collo durante un arresto, scatenando un'ondata di proteste in tutto il Paese. Twitter ha dichiarato di aver rimosso il video dopo aver ricevuto una segnalazione per violazione del copyright. Non è chiaro, scrive "Recode", chi possa aver inviato il reclamo. Il tweet, pubblicato da un account legato alla campagna elettorale di Trump, pubblicato ieri, ora recita al posto del video: "Questo supporto è stato disattivato in risposta a una segnalazione del proprietario del copyright". (Nys)