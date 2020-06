Roma: Pelonzi (Pd), piano strategico giunta non è risposta a emergenza casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cosiddetto programma strategico "non è altro che un manifesto elettorale visto che le linee guida in esso contenute non potranno essere realizzate nell'arco della consiliatura". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo del Partito democratico capitolino Giulio Pelonzi. "La maggior parte delle misure proposte sono da confrontare con governo e Regione sia per le modifiche legislative sia per i programmi operativi. Dopo quattro anni di Raggi, sulla casa ancora nessuna risposta concreta ma solo promesse". La delibera propone "l'annullamento della manovra di completamento dei 28 piani di zona del secondo peep (29 mila stanze/abitanti) - dice nella nota Pelonzi- dando mandato agli uffici di procedere ad una nuova assegnazione dei comparti inattuati e non assegnati nei piani. Solo per attuare questo indirizzo sarebbe necessario fare un nuovo bando che richiederebbe un tempo molto lungo. La proposta, se attuata, rischia di provocare un'ingente danno erariale. È evidente che gli eventuali annullamenti degli atti d'obbligo firmati dai proprietari che tra il 2008 ed il 2011 hanno ceduto le aree e delle delibere di consiglio comunale che tra il 2010 ed il 2011 localizzarono le volumetrie ed approvarono le varianti potrebbero innescare contenziosi, penso in particolare ai vincitori del bando numero 355/2004. Più che progetti irrealizzabili -conclude la nota- oggi servirebbe attuare il completamento delle opere pubbliche nei piani di zona". (Com)