Intesa Sanpaolo: da Bce autorizzazione preventiva per acquisire controllo Ubi Banca

- Con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto massime n. 1.144.285.146 azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI Banca”), comunicata in data 17 febbraio 2020 e oggetto di successivo comunicato stampa di avvenuto deposito del documento di offerta presso Consob in data 6 marzo 2020, nonché di aggiornamento in relazione al corrispettivo per la cessione a BPER Banca di un ramo d'azienda del Gruppo risultante dall'unione con UBI Banca in data 19 marzo 2020 e ai benefici dell’operazione di acquisizione di UBI Banca previsti per gli stakeholder in data 5 maggio 2020, si rende noto che in data odierna Intesa Sanpaolo ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea l’autorizzazione preventiva all’acquisizione diretta di una partecipazione di controllo - pari almeno al 50 per cento del capitale più un’azione - in UBI Banca, nonché per l’acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo in IW Bank S.p.A., ai sensi degli artt. 22 e 23 della Direttiva (UE) 36/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e degli artt. 19 e 22 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“TUB”). (segue) (Com)