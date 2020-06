Intesa Sanpaolo: da Bce autorizzazione preventiva per acquisire controllo Ubi Banca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorizzazione, spiega una nota di Intesa Sanapolo, fa seguito alla presentazione alla predetta autorità dell’istanza corredata delle idonee informazioni a supporto della validità degli obiettivi strategici dell’operazione, finalizzati al rafforzamento della sostenibilità della creazione di valore per tutti gli stakeholder e resi noti al mercato, tra cui in particolare: incremento della massa critica, e contestuale raggiungimento di una maggiore capillarità in mercati geografici precedentemente meno presidiati, al fine di conseguire significative sinergie di costo, derivanti dalle economie di scala e dalla capacità di operare efficientemente con una struttura operativa agile, liberando al contempo importanti risorse per gli investimenti, in particolare quelli tecnologici; sinergie di ricavo derivanti dall’incremento della produttività per cliente e per sportello e della redditività anche grazie all’efficientamento derivante dall’integrazione delle fabbriche di prodotto nei segmenti di business ad alto valore aggiunto (in particolare wealth management & protection), facendo leva su un modello di distribuzione e offerta internalizzato; capacità di attrarre nuovi talenti con un forte impegno a sostenere la crescita del core business attraverso nuove assunzioni, favorendo in tal modo il ricambio generazionale all’interno del Gruppo senza impatti sociali; allineamento alle best policies creditizie e di risk management di Intesa Sanpaolo; mantenimento di una dotazione patrimoniale solida anche all’esito dell’operazione; accelerazione del de-risking degli attivi di UBI Banca senza oneri per gli azionisti, aumentando il grado di copertura dei crediti deteriorati ai livelli di Intesa Sanpaolo e riducendo i crediti unlikely to pay e in sofferenza. (segue) (Com)