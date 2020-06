Intesa Sanpaolo: da Bce autorizzazione preventiva per acquisire controllo Ubi Banca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell’autorizzazione ricevuta da parte della Banca Centrale Europea, Intesa Sanpaolo ritiene, pur non disponendo tuttora di informazioni in merito ai possibili effetti pregiudizievoli della pandemia da Covid-19 su Ubi Banca, che ragionevolmente dalla pandemia non derivino effetti tali da modificare negativamente l’attività di Ubi Banca e/o la situazione finanziaria, patrimoniale, economica o reddituale sua e/o delle società del Gruppo Ubi (oltre ad analoghi effetti per l’Offerta e per Intesa Sanpaolo); di conseguenza, Intesa Sanpaolo non includerà tra le condizioni di efficacia dell’Offerta la pandemia da Covid-19 e i suoi effetti come indicati al punto (v) del paragrafo 1.5 della comunicazione pubblicata dalla Banca il 17 febbraio 2020 ai sensi dell’articolo 102, comma 1 del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento emittenti. (Com)