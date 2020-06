Fase 2: comune Anzio, revocata ordinanza chiusura locali entro l'una

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, ha revocato l’Ordinanza che prevedeva chiusura, entro l'una di notte, degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e delle attività artigianali con consumazione sul posto, bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie". Lo si legge in una nota del comune di Anzio. "Resta confermato il divieto assoluto di assembramento di persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l’obbligatorietà del mantenimento di tutte le misure di prevenzione, sanificazione e igienizzazione, da parte delle attività commerciali, così come previsto dalle direttive nazionali e regionali vigenti". (Com)