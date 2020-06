Roma: Gualtieri a Raggi, su Casapound prese da tempo iniziative possibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla occupazione dell'immobile di via Napoleone III da parte dell'Associazione Casapound, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha inviato una lettera al sindaco di Roma Virginia Raggi in risposta alla sua missiva del 28 maggio scorso. Nella sua lettera, il ministro ha riepilogato la lunga vicenda dell’immobile, ricordando come l’11 luglio 2019 l’Agenzia del Demanio ha adottato l’ordinanza di sgombero e il 18 luglio ha chiesto alla Prefettura di Roma "la pianificazione e l’organizzazione delle iniziative di competenza" per la sua esecuzione ai fini della liberazione dell’immobile. Tale richiesta è stata poi reiterata il 3 ottobre e l’11 febbraio scorsi. L'Agenzia del Demanio e il Mef, scrive il ministro, hanno dunque da tempo intrapreso "tutte le possibili iniziative per assicurare il ripristino della legalità". Gualtieri, che ha anche personalmente sensibilizzato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ha sottolineato come le attività di sgombero sono di competenza della Prefettura, in stretto e diretto coordinamento con Roma Capitale, e si è detto dunque "lieto dell'interessamento al tema della tutela di un bene dello Stato da parte della sua amministrazione". (Rin)