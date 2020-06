Usa: proteste contro la polizia, il cdr del "Nyt" contro il sindaco di New York de Blasio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato di redazione del "New York Times" ha criticato il sindaco di New York, Bill de Blasio, per aver difeso il Dipartimento di Polizia di New York mentre diversi episodi ne hanno denunciato la forza eccessiva contro le proteste per la morte dell'afroamericano George Floyd. Lo riporta il sito "The Hill". "Il sindaco di New York, Bill de Blasio, è responsabile per l'incapacità della città di proteggere la sicurezza dei suoi residenti", ha scritto il comitato, in una lettera dal titolo "Sindaco de Blasio, apri gli occhi. La polizia è fuori controllo". "Man mano che crescono le prove degli abusi della polizia, ha distolto lo sguardo", si legge nella lettera. "Gli agenti di polizia sono stati autorizzati a comportarsi in un modo che disonora la loro missione", continua la lettera, che menziona criticamente per lo stesso motivo anche il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. (Nys)