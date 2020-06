Porti: Mit nomina Mario Sommariva commissario straordinario Autorità portuale Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha nominato l'attuale segretario generale, Mario Sommariva, Commissario straordinario del mare Adriatico Orientale. L'incarico, formalizzato in serata con la firma del decreto - informa un comunicato del Mit - vuole assicurare continuità all'azione amministrativa dell'Autorità portuale di Trieste ed impedire stasi connesse alla decadenza degli organi ordinari. La ministra De Micheli, in ogni caso, conferma la propria stima nell'operato del presidente, Zeno D'Agostino, e lavora ad una rapida risoluzione della vicenda nell'interesse della portualità nazionale e della realtà triestina. (Com)