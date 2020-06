Ambiente: Tofalo, massima attenzione della Difesa alle tematiche ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Difesa rivolge particolare attenzione alle tematiche ambientali. Lo afferma il sottosegretario, Angelo Tofalo, che in una nota, ricorda che "il 5 giugno è la Giornata mondiale dell'ambiente, giunta quest'anno alla sua 46esima edizione. Un evento internazionale per diffondere e promuovere in tutto il mondo una maggiore consapevolezza delle problematiche ambientali. Su questi temi - spiega Tofalo - ormai da molti anni la Difesa continua a rivolgere una particolare attenzione attraverso molteplici iniziative. Dai protocolli di intesa con il ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio, del mare e alle tante collaborazioni con le Università ed i centri di ricerca. Un impegno a tuttotondo che coinvolge ciascuna Forza armata nei settori di competenza e pertinenza. Progetti innovativi come 'caserme verdi' dell'Esercito italiano puntano a garantire un basso impatto ambientale, il contenimento del consumo energetico e ridotti costi di manutenzione. Ci sono poi - continua Tofalo - le attività della Marina Militare per la salvaguardia, il controllo, la prevenzione e il monitoraggio della salute dei nostri mari. Assetti dell'Aeronautica Militare e dell'Esercito operano nella Terra dei Fuochi dove il ruolo della Difesa è di assoluto rilievo. Infine, i nuclei operativi ecologici del comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente sono impegnati quotidianamente sul territorio nazionale. Un contributo concreto per la difesa del nostro più prezioso tesoro: l'ambiente", conclude Tofalo.(Com)