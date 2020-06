Usa: proteste contro la polizia, il Pentagono ritira l'esercito da Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, oggi ha ordinato ai rimanenti soldati in servizio attivo di ritirarsi dalla zona di Washington e di tornare alle loro basi di origine, dopo diversi giorni di proteste pacifiche nella capitale. Le truppe del 91° battaglione della polizia militare con sede a Fort Drum, New York, torneranno al loro Stato, ha detto il segretario dell'esercito Ryan McCarthy ai giornalisti al Pentagono, come riportato dal sito "The Hill". Un piccolo contingente in servizio attivo della "Vecchia Guardia" con base ad Arlington, in Virginia - unità cerimoniale ufficiale dell'esercito e scorta al presidente degli Stati Uniti - rimarrà in attesa se le forze dell'ordine di Washington avranno bisogno di aiuto. Sono sei giorni che le forze dell'ordine a Washington non effettuano arresti legate alle proteste e la situazione è di relativa calma. Il sindaco di Washington, la democratica Muriel Bowser, aveva chiesto formalmente al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ritirare dal Distretto di Columbia tutte le forze militari federali inviate nel quadro delle proteste per l'uccisione del cittadino afroamericano George Floyd lo scorso 25 maggio a Minneapolis da parte di un agente di polizia. Bowser aveva indirizzato al capo della Casa Bianca una lettera dopo che per la sesta notte consecutiva le manifestazioni a Washington si sono chiuse senza arresti. Questa settimana l'amministrazione Trump ha fatto ricorso alla polizia militare e alle forze federali per proteggere la Casa Bianca, attirando tuttavia forti critiche da parte di attivisti e funzionari locali. "Il dispiegamento di personale federale delle forze dell'ordine sta infiammando i manifestanti e quanti, in gran parte, stanno protestando in maniera pacifica per riforme che cambino profondamente il sistema razzista e marcio che uccide gli afroamericani", ha scritto nella lettera il sindaco. (Nys)