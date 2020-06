Fase 2: Troncarelli, dal 15 giugno via libera ai centri estivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mascherina di protezione delle vie aeree "deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Vanno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita". I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio. “I bambini e gli adolescenti –spiega nella nota l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli- hanno risentito maggiormente delle limitazioni alla mobilità e alla socialità nel periodo di cosiddetto lockdown necessario al contenimento dell’epidemia. La Regione Lazio, considerato un indice di contagiosità in progressivo decremento, intende assicurare a loro e alle rispettive famiglie servizi inclusivi di educazione, socialità e accoglienza. Questa misura –continua l’assessore Troncarelli– rientra nel quadro delle iniziative messe in campo dall’inizio dell’epidemia che, pur nel costante e prioritario interesse della tutela della salute pubblica, hanno lo scopo di favorire la ripresa del tessuto economico e sociale della Regione attraverso la riapertura delle attività in ogni settore. Consentire ai bambini e ai ragazzi di tornare a socializzare in contesti sicuri è un passo fondamentale per rispondere ai bisogni di migliaia di famiglie con figli alle prese con la fase 2 di convivenza del virus”. (Com)