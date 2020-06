Governo: sindacati, impugnazione Cura Abruzzo? Già segnalati punti illegittimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il governo impugna la legge Cura Abruzzo della Regione. "Lo avevamo detto. Il 16 maggio e lo avevamo segnalato anche all'esecutivo nazionale i punti di illegittimità del provvedimento, tra cui l'articolo 7, intitolato 'Pace legale', a seguito del quale la Regione avrebbe potuto elargire un regalo di oltre 160 milioni di euro alle aziende che non hanno rispettato le leggi e i contratti negoziali sottoscritti e che hanno un contenzioso in essere con gli enti regionali. Un condono in piena regola dove a pagare il conto sarebbero stati i cittadini abruzzesi con le loro tasse che invece dovrebbero servire per poter disporre di servizi pubblici di qualità". Lo affermano i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, Carmine Ranieri, Leo Malandra, Michele Lombardo e Gianna De Amicis. "Il ministero dell'Economia e delle Finanze – sottolineano le quattro sigle – rileva tali criticità evidenziando che la norma appare indebitamente favorevole alle imprese. Ora l'auspicio è che il Consiglio regionale proceda immediatamente a disporne la revoca"."Avevamo ragione – dicono i segretari - e il Governo nazionale ha condiviso le nostre argomentazioni. Avremmo voluto evitare di dover chiedere all'Esecutivo di impugnare una legge dell'Abruzzo, avremmo voluto dare il nostro contributo alla stesura della stessa, ma abbiamo trovato una maggioranza politica regionale che non ha voluto ascoltare le nostre ragioni. Come abbiamo già sostenuto, probabilmente chi ha proposto la norma immaginava la nostra contrarietà e ha di proposito evitato il confronto".