Spagna-Venezuela: Madrid trasferisce all'Ops 2,5 milioni di euro congelati in conto Banca centrale venezuelana

- Il governo spagnolo ha trasferito all’Organizzazione panamericana per la salute (Ops) 2,5 milioni di euro, il rimanente di un vecchio conto della Banca centrale venezuelana congelato presso la Banca di Spagna, nel quadro dell’accordo raggiunto tra governo di Caracas e opposizione per fare fronte alla pandemia del nuovo coronavirus. Lo riferiscono fonti diplomatiche all’agenzia di stampa spagnola “Europa Press”, secondo cui il trasferimento è stato effettuato previo accordo del governo di Maduro e del leader di opposizione Juan Guaidò, che Madrid riconosce come presidente ad interim. (segue) (Spm)