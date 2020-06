Spagna-Venezuela: Madrid trasferisce all'Ops 2,5 milioni di euro congelati in conto Banca centrale venezuelana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo è stato salutato con favore dalle Nazioni Unite. Secondo il portavoce Stephane Dujarric, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, incoraggia entrambe le parti a mettere in pratica “questo accordo in conformità con i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza". Guterres ha quindi esortato sia il governo venezuelano che l'opposizione a continuare a costruire "su queste basi per continuare a cercare un terreno comune e superare la prolungata crisi in corso del paese". Anche l'Unione europea (Ue) saluta come un "passo positivo" l'accordo, come dichiarato, a nome dei Ventisette, dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, il quale ha promesso una convocazione a breve del "gruppo internazionale di contatto" (Igc) sul Venezuela. (segue) (Spm)