Rifiuti: Ama, entità tariffa stabilita da nuova normativa

- I servizi erogati da Ama comportano costi che, "per legge, devono essere coperti dalla tariffa". Lo si legge in una nota di Ama che precisa informazioni diffuse a mezzo stampa. "In ogni caso non spetta ad Ama definire l’entità dei servizi erogati né tantomeno stabilire l’entità della tariffa per coprire i costi conseguenti: ci si muove infatti esclusivamente in base alla normativa vigente che, come è noto, ha di recente incamerato novità importanti a livello nazionale". Il piano finanziario per la determinazione della tariffa per i servizi di igiene urbana comunali "da quest’anno, infatti, deve essere predisposto per tutti i comuni mediante l’applicazione degli algoritmi e del metodo unico fissati dall’Arera (l’autorità di regolamentazione per l’energia, le reti e l’ambiente). Il Metodo Arera fissa -continua la nota-, inoltre, sulla base delle caratteristiche qualitative e quantitative stabilite dai Comuni, il limite massimo di incremento tariffario che non deve essere in ogni caso superato". Il piano che consente la copertura economica e finanziaria dei servizi erogati viene dunque adottato dall’ente locale sulla base delle formule stabilite da Arera. Nella nota Ama evidenzia anche "che non esiste alcuno scontro tra la municipalizzata capitolina per l’Ambiente e Roma Capitale sulla Tari e smentendo anche che vi sia una possibile correlazione tra la presunta richiesta di aumento della Tari e l’approvazione dei bilanci degli anni precedenti, a cominciare da quello relativo al 2017". (Com)