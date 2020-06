Fase 2: Cna Roma, bene ordinanza comunale su orari che accoglie nostre richieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cna accoglie con soddisfazione la nuova ordinanza che ha rivisto le fasce orarie di apertura delle attività, con particolare riguardo a attività, tra le quali gelaterie, pasticcerie, forni, ristoranti, acconciatori, estetiste, tatuatori, autoriparatori, ferramenta e rivendite di materiale edile. "Ringraziamo l'assessore Carlo Cafarotti e il presidente della commissione commercio Andrea Coia per aver dimostrato sensibilità e aver accolto tutte le richieste da noi avanzate". Commenta in una nota Michelangelo Melchionno, presidente della Cna di Roma. "Infatti, pur comprendendo l'elemento di salvaguardia della sicurezza sanitaria che aveva ispirato il provvedimento precedente, la misura era penalizzante nei confronti di settori come quelli di acconciatori, autoriparatori e componentistica edile già di loro molto provati dal Covid".(Com)