Coronavirus: Di Maio, l’Italia si sta rialzando, adesso pensare a ripresa economica

- L’Italia si sta rialzando, adesso occorre pensare alla ripresa economica. Lo ha scritto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio in un post pubblicato su Facebook a conclusione della sua visita in Germania. "Lavorare. Bisogna continuare a lavorare sodo. Oggi è stata una giornata molto importante per noi. Abbiamo raggiunto un sostanzioso obiettivo a Berlino: la Germania aprirà i confini con l’Italia. E ringrazio il ministro Maas e il governo tedesco per la lealtà e il rispetto dimostrato nei confronti del nostro Paese", ha scritto Di Maio. "È solo un punto di inizio, non ci fermeremo fino a quando non ripartiremo totalmente. L’Italia si sta rialzando, adesso bisogna pensare alla ripresa economica. Fare arrivare turisti significa, infatti, sostenere tutto il comparto delle strutture alberghiere, di ristoranti, bar, attività commerciali. Anche il ministro Ignazio Cassis mi ha comunicato che la Svizzera aprirà i propri confini con l’Italia. L’ennesimo attestato di stima e fiducia nei nostri confronti. Domani sarò in Slovenia, martedì in Grecia. Voglio dirvi, con grande umiltà, che non mi fermerò e che non accetterò alcun tipo di discriminazione nei confronti del nostro Paese" (Com)