Decreto scuola: bagarre in Aula, voto finale non prima di domani mattina

- Arriverà domani mattina non prima delle 11.30 il voto finale dell'Aula della Camera sul decreto Scuola. Lo ha comunicato il presidente di turno della Camera dei deputati, Ettore Rosato, alla ripresa della seduta dopo alcuni minuti di sospensione dovuti alla protesta dei deputati della Lega che hanno manifestato il proprio dissenso verso il provvedimento con cori ed alcuni striscioni. Il voto arriverà non prima di domani perché, come spiegato dal vicepresidente Rosato, sono ancora in programma 80 interventi dei deputati. (Rin)