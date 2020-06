Libia: terminato al Cairo incontro tra presidente parlamento Saleh e generale Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ terminato oggi pomeriggio al Cairo il lungo incontro tra il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, e il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar. Lo riferiscono fonti egiziane ad “Agenzia Nova”, secondo cui durante l’incontro Saleh e Haftar hanno discusso le modalità per affrontare la crisi libica e avvicinare i propri punti di vista. In base a quanto riferiscono le fonti, è previsto un nuovo incontro tra Saleh e Haftar domani sempre organizzato al Cairo. L’incontro tra i due è avvenuto in concomitanza con l’annuncio da parte dell’Lna del ritiro da Tarhuna, ultima roccaforte delle forze di Haftar in Tripolitania se si esclude Al Jufra, a ridosso del confine con la Cirenaica. Il colloquio giunge inoltre mentre la Missione di supporto Onu in Libia (Unsmil) per riprendere i colloqui di Ginevra del gruppo militare 5+5, composto da cinque esponenti dell'Lna e cinque del Gna.(Cae)