Decreto Rilancio: Gelmini, FI chiede 3,4 miliardi per imprese settore turismo

- Per il turismo, il comparto senza alcun dubbio più colpito dalla crisi scatenata dal Covid, e che anche nei prossimi mesi faticherà a ripartire, il governo ha fatto troppo poco. Forza Italia ha già in parte migliorato gli altri provvedimenti per tentare di dare risposte al settore, adesso farà lo stesso con il decreto rilancio". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Abbiamo presentato proposte per garantire ammortizzatori sociali anche per le imprese di viaggi ed eventi e per i tour operator - sottolinea - ; l'esenzione delle tasse va, inoltre, prorogata fino a fine anno; serve un ristoro totale ai Comuni per la mancata tassa di soggiorno riscossa; è indispensabile la reintroduzione dei voucher per il lavoro occasionale. Infine, chiediamo l'istituzione di un 'Fondo emergenza turismo' con una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2020, e altri 900 milioni di euro a fondo perduto per le attività stagionali che nel corso del 2019 hanno realizzato oltre i 2/3 della propria mole di lavoro tra i mesi di aprile e settembre".(Com)