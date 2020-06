Tfa sostegno, il governo ha dato parere favorevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha dato parere favorevole "al nostro ordine del giorno al decreto scuola sui Tirocini Formativi Attivi per le specializzazioni di sostegno". Lo affermano in una nota congiunta le deputate di Forza Italia della commissione Cultura Valentina Aprea e Gloria Saccani Jotti. "Tfa che rischiavano di essere inficiati a causa di una corsia preferenziale che il provvedimento del governo prevede, invece, per i precari che hanno insegnato sul sostegno - aggiungono -. Quello ottenuto è un risultato molto importante, a favore del merito e della competenza e che aiuterà soprattutto i giovani docenti neo laureati e le Università". (Rin)