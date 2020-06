© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà commenta il sondaggio commissionato da SkyTg24 secondo cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte "è considerato dal 40,3 per cento degli intervistati il leader mondiale che ha gestito meglio la pandemia" e su Twitter osserva: "Segno che abbiamo sempre percorso la strada più giusta per fronteggiare l'emergenza". (Rin)