Scuola: MI, pubblicate graduatorie per 1.403 interventi di adeguamento antincendio

- Sono state pubblicate le graduatorie per il finanziamento di 1.403 interventi di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio, per un totale di oltre 96,2 milioni stanziati. Gli interventi - riferisce una nota del ministero dell'Istruzione - sono stati selezionati sulla base dei criteri di vetustà degli edifici, numero di studenti presenti nell'edificio scolastico, livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto, eventuale quota di cofinanziamento. (Com)