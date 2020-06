Usa: per Donald Trump una economia forte è la ricetta per superare i problemi razziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una "economia forte" è la vera ricetta per il superamento dei problemi razziali negli Stati Uniti. Lo ha detto oggi il presidente Donald Trump, esultando per gli ultimi dati sull’occupazione pubblicati dal dipartimento del Lavoro, secondo cui gli Usa hanno guadagnato 2,5 milioni di posti di lavoro nel mese di maggio e invertito la tendenza al rialzo del tasso di disoccupazione, attestatosi al 13,3 per cento. Un successo che Trump ha collegato anche ai disordini scoppiati in decine di città degli Stati Uniti a seguito dell’uccisione del cittadino afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia, avvenuta lo scorso 25 maggio a Minneapolis.Secondo il capo della Casa Bianca, i dati economici superiori alle aspettative sono "la cosa migliore che possa accadere per le relazioni tra le comunità, per gli afroamericani, per gli asiatici, per gli ispanici, per le donne, per tutti". "Il nostro paese è così forte. Eccolo il mio piano: avremo la più forte economia del mondo. Ci siamo quasi, ma avremo un’economia più forte che mai", ha dichiarato il presidente durante un evento al Giardino delle rose della Casa Bianca.Trump è anche tornato sull’omicidio di Floyd, per il quale sono stati incriminati quattro agenti della polizia di Minneapolis, uno dei quali, Derek Chauvin, per omicidio di secondo grado. "Giustizia uguale per tutti di fronte alla legge significa che ogni americano riceve lo stesso trattamento quando incontra le forze dell’ordine, a dispetto di razza, colore della pelle, genere o credo. Abbiamo visto tutti quello che è successo la scorsa settimana. Non possiamo lasciare che accada. Spero che George guardi quaggiù adesso e veda quello che sta succedendo al nostro paese. È un gran giorno per lui. È un gran giorno per tutti. È un grande, grande giorno per l’eguaglianza", ha affermato il capo della Casa Bianca. (Nys)