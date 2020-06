Coronavirus: Pollastrini (Pd), bene dimissioni Baffi, ora serietà e verità per i lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barbara Pollastrini, deputata del Partito Democratico, commenta in una nota le dimissioni di Patrizia Baffi, consigliera regionale di Italia Viva, dalla Presidenza della Commissione speciale d'inchiesta sull'emergenza Covid in Lombardia: "Lega e centrodestra hanno capito che lo strappo istituzionale si era per loro trasformato in un boomerang. La scelta netta di Pd e M5S ha svelato il gioco: era doveroso non avallare, arrivando persino alle dimissioni, una commissione nei fatti delegittimata. Nelle prossime ore capiremo se hanno imparato la lezione, riconoscendo la regola aurea che se un presidente è di garanzia non lo si può scegliere a proprio uso e consumo. Noi saremo sempre dalla parte dei lombardi, dalla parte di chi vuole capire e cambiare, di chi vuole serietà e verità". (Com)