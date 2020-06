Sport: Baglio-Bugarini (Pd), ok Tar su piscina Garbatella schiaffo all'amministrazione Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accoglimento del ricorso al Tar della società Lazio Nuoto sul bando di assegnazione deciso dal Campidoglio sulla piscina di via Giustiniano Imperatore "è l'ennesimo schiaffo alla Giunta Raggi e alla sua gestione dilettantesca degli spazi comunali". Così in una nota Valeria Baglio e Giulio Bugarini, consiglieri Partito democratico all'assemblea Capitolina. "Come sempre aspetteremo di leggere le motivazioni, ma intanto possiamo dire che la storica società Lazio Nuoto vede riconosciuto in tribunale quello che le aveva negato una Giunta sorda, pigramente impegnata a bollare tutto quello che era stato fatto prima del suo arrivo come sbagliato. La Lazio Nuoto è un'eccellenza dello sport romano, e gestisce da oltre 30 anni l'impianto sportivo Municipio VIII. Non considerare le ragioni e il radicamento storico della società romana ha provocato l'ennesima sconfitta per questa amministrazione. Speriamo che sia la volta buona per capire che gestire gli spazi senza tenere conto del radicamento storico e dell'esperienza finisce per danneggiare la città e i servizi offerti all'utenza. Raggi -conclude la nota- si tolga i paraocchi, e inizi ad apprezzare quanto di buono era stato fatto a Roma da chi era venuto prima di lei".(Com)