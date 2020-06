Francia: fonti stampa, governo valuta una commissione di inchiesta su crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese potrebbe creare una commissione di inchiesta "che avrà uno sguardo indipendente e collegiale sulla gestione della crisi" del coronavirus. Lo riferiscono i media francesi riportando una fonte vicine all'esecutivo di Parigi. Il governo vuole un'analisi "indipendente e trasparente" sull'operato del governo per quanto concerne l'emergenza provocata dal Covid-19. L'obiettivo è "acquisire esperienza in ambito sanitario", afferma la fonte citata dalla stampa francese, che sottolinea come non si tratti di "una messa in discussione del dovuto parlamentare" ma di una iniziativa "complementare". La commissione di inchiesta si aggiungerebbe a quella dell'Assemblea nazionale, creata il 3 giugno scorso.(Frp)