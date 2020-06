Fase 2: Fontana firma nuova ordinanza, da domani in Lombardia riaprono impianti di risalita, terme e centri benessere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) La nuova ordinanza della Regione Lombardia, firmata dal presidente Attilio Fontana, prevede la riapertura, da domani, sabato 6 giugno, dei centri termali e di benessere e degli impianti di risalita. Queste strutture torneranno dunque in funzione con regole che fanno riferimento alle 'Linee guida' allegate e nel rispetto delle misure di sicurezza specificate nell'ordinanza stessa. "Anche grazie a queste aperture - afferma Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni - consentiremo alle località di montagna e al comparto turistico collegato, tra i settori economicamente più colpiti a causa del Covid-19, di riprendere a pieno l'attivita'. Finalmente da oggi e in vista del fine settimana, quindi, anche questi comparti molto importanti, che hanno vissuto momenti molto difficili, avranno la possibilità, un po' alla volta, di tornare a fare registrare numeri importanti". "Il turismo lombardo riparte. E lo fa - continua Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda - in sicurezza. Stiamo parlando di un settore vitale per l'economia regionale, con oltre 56.000 pubblici esercizi, quasi 3.000 alberghi, più di 2.000 agenzie di viaggio e oltre 7.000 strutture ricettive non alberghiere, alle quali si aggiungono le numerose soluzioni abitative per soggiorni turistici brevi. Il 'turismo active' permette di godere appieno dell'ambiente, come una vera palestra naturale, a cielo aperto, da vivere a 360° gradi". "Ogni settimana - spiega Martina Cambiaghi, assessore regionale a Sport e Giovani - compiamo dei passi in avanti per tornare sempre di più alla normalità. Dopo l'apertura di palestre e piscine, ora e' la volta delle funivie e dei centri benessere Sono state settimane molto difficili, nelle quali l'ascolto e l'attenzione agli operatori dei diversi settori sportivi e della montagna, non è mai mancata. Lavoriamo costantemente e con grande attenzione ora per garantire in sicurezza il graduale ritorno alla normalità". "Sono aperture molto importanti per l'economia di molte aree lombarde - sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario regionale alla Presidenza con delega ai Grandi eventi sportivi - per questo abbiamo anticipato la decisione del governo per riaprirle. È il semaforo verde che tanti amanti del trekking, della mountain-bike, della corsa, del wellness aspettavano per tornare ad animare le nostre splendide localita' turistiche. Le terme, gli impianti a fune pienamente operativi e i centri benessere aiuteranno la ripresa del turismo". (Com)