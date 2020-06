Energia: Opec conferma videoconferenza con produttori al di fuori del Cartello per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) ha confermato la sua partecipazione alla riunione ministeriale in videoconferenza con i produttori al di fuori del Cartello, guidati dalla Russia, per la giornata di domani 6 giugno. Lo riferisce l’Opec in un comunicato stampa. La videoconferenza di domani è stata anticipata di alcuni giorni, rispetto alle date del 9 e 10 giugno concordate in precedenza. "La 179ma riunione della conferenza Opec e l'undicesima riunione ministeriale Opec e non Opec, originariamente prevista per il 9 e 10 giugno 2020, rispettivamente, è ora prevista in videoconferenza sabato 6 giugno", si legge nel comunicato stampa. Intanto oggi, il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman al Saud, ha dichiarato che le condizioni del mercato petrolifero “giustificano” i risultati delle riunioni tra i paesi che hanno sottoscritto l’accordo e il coordinamento in seno all’Opec+ di domani pomeriggio. L’Arabia Saudita è il primo produttore Opec e principale fautore insieme alla Russia dell’accordo per il taglio della produzione raggiunto lo scorso 12 aprile a 9,7 milioni di barili al giorno con l’obiettivo di contenere il crollo dei prezzi del petrolio a causa della situazione di iperofferta e di calo della domanda dovuta alle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus. Secondo quanto riferiscono fonti vicine al dossier all’agenzia di stampa russa “Sputnik”, i paesi che parteciperanno alla riunione in videoconferenza di domani (Res)