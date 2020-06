Governo: sindacati, impugnazione Cura Abruzzo? Già segnalati punti illegittimità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da segnalare, tra l'altro – affermano ancora i sindacalisti - che mentre tanti provvedimenti approvati nella legge sono stati enfatizzati dalla politica regionale, nessuno dei consiglieri che ha proposto e votato la legge si è preso la briga di difendere la norma sulla 'pace legale' di fronte alle forti critiche che i sindacati hanno mosso " Poi i Segretari regionali delle OO.SS. pomngono una serie di interrogativi Chi ha proposto questa norma? Davvero il proponente non ha pensato che si sarebbe creato un danno ai cittadini abruzzesi? Non ha pensato che regalare 160 milioni di euro a poche imprese e per di più proprio a quelle che hanno attivato un contenzioso con l'istituzione che i consiglieri stessi rappresentano, avrebbe creato un danno grave alle casse regionali? Perché non hanno mai difeso pubblicamente quella norma? Domande che fanno dubitare degli interessi che vengono perseguiti e che dimostrano poca trasparenza sul metodo e sul merito di formazione delle leggi", concludono Ranieri, Malandra, Lombardo e De Amicis. (Gru)