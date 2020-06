Spagna-Venezuela: Madrid trasferisce all'Ops 2,5 milioni di euro congelati in conto Banca centrale venezuelana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo si articola in sette punti che il governo si impegna a compiere per fronteggiare la crisi. Tra questi spiccano l'intesa sulla verifica dei casi di contagio attraverso gli esami di laboratorio, l'impegno per la supervisione dei casi sintomatici e della relativa quarantena delle persone entrate in contatto, misure utili a garantire le protezioni dei lavoratori e campagne informative per la popolazione. Il governo - ha spiegato il ministro della Comunicazione, Jorge Rodriguez, citato da "Venezolana de television" - ha rivelato i contenuti dell'accordo, che doveva rimanere coperto da discrezione, dopo che media legati all'opposizione avrebbero fatto filtrare indiscrezioni sul tema. Ad ogni buon conto, ha spiegato Rodriguez, la collaborazione tra parti da tempo su fronti radicalmente opposti, "ha come scopo quello di lavorare assieme per trovare le risorse utili a lottare contro la pandemia". (segue) (Spm)