Nato: ambasciatore Pontecorvo, priorità per Afghanistan resta avvio colloqui intra-afgani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Pontecorvo ha assunto lo scorso 3 giugno il ruolo di rappresentante civile senior della Nato in Afghanistan dopo aver servito in qualità di ambasciatore d’Italia in Pakistan. Dal 2013-2015 ha lavorato in qualità di consigliere diplomatico del ministro della Difesa italiano, lavorando su questioni politico-militari della Nato, incluso l'Afghanistan, dove l'Italia è una delle nazioni quadro della missione Resolute Support. Tra i suoi precedenti incarichi figura quello di vice capo missione presso le ambasciate d’Italia a Londra e Mosca. L'ambasciatore Pontecorvo sostituisce il britannico Nicholas Kay che ricoperto l’incarico da marzo 2019. (Res)