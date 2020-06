Camera: Grande in videoconferenza con presidente commissione Esteri Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso l'incontro in videoconferenza tra la presidente della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, Marta Grande, e il presidente degli Affari internazionali della Camera dei rappresentanti dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bielorussia, Andrey Savinh. Al centro della conversazione le relazioni bilaterali tra i due Paesi e le prospettive di collaborazione parlamentare tra Italia e Bielorussia. "Avevamo in programma di incontrare i colleghi a Minsk ma l'emergenza Coronavirus non ci ha permesso di portare avanti la missione - sostiene la presidente Grande - la diplomazia parlamentare va rafforzata oggi più che mai e la possibilità di utilizzare i mezzi informatici ci permette di incontrare i colleghi di altri parlamenti e discutere temi attualissimi".(Com)